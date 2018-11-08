Национальная полиция Украины проведет проверку возможных фактов угроз заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики НПУ Александра Варченко в адрес студентки Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Натальи Бурейко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Украины Ярослава Тракало.

«Он обратился с рапортом на имя председателя Нацполиции с просьбой провести проверку», - заявил он.





Ранее Варченко попал в «сексуальный скандал». Киевская студентка Наталья Бурейко обвинила его в домогательствах и угрозах. Так, 7 ноября девушка опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала о якобы домогательствах и угрозах со стороны чиновника, с которым познакомилась в мессенджере Tinder.

Девушка заявила, что вынуждена обратиться за помощью. «В последние недели моя жизнь превратилась в ад. Все это какой-то сюрреализм и напоминает то ли неудачный розыгрыш, то ли фильм ужасов. Все началось с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам. Так я познакомилась с ним, с Александром. Сначала он казался галантным мужчиной и джентльменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе», – отметила она.

«Потом начал навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал меня «озолотить». После того как я отказалась и дала понять, что дальнейшее общение нежелательно, Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, что я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде. Все бы это было похоже на угрозы в интернете от обиженного человека, но они не прекратились», – рассказала Бурейко.





По ее словам, в дальнейшем он узнал о ней все, включая адрес ее близких и контактные номера телефонов. В дальнейшем он якобы начал писать ей СМС и угрожать физической расправой. «А вчера мне прислали цветы и отрубленные птичьи лапы. Александр написал, что это он», - отметила девушка. Как рассказала Наталья, ей стали поступать сообщения с незнакомых номеров в Viber и Telegram. Все эти номера она блокировала, и угрозы якобы начали поступать уже ее родственникам и знакомым. Свою публикацию девушка сопровождала скриншотами переписки и фотографией «подарка» с куриными лапами.

Сотрудник Департамента НПУ связал провокацию с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя ГБР. По словам чиновника, он стал жертвой «информационной атаки».

