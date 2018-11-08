Киевская студентка Наталья Бурейко извинилась перед заместителем начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Александром Варченко за обвинения в его адрес и уверяет, что стала жертвой провокации. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях. Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой», – отметила студентка.

Бурейко подчеркнула, что «стала жертвой циничной провокации против Александра и его супруги». «Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований», – напиала она.

«Я приношу свои извинения Александру Варченко и членам его семье. Александр Варченко и его гражданская супруга являются порядочными людьми. Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании. Просьба журналистам не беспокоить более меня, мою семью, или семью Александра. Оставьте эту тему в покое. Дальнейших комментариев не будет», – подытожила Бурейко.

Она также удала предыдущие посты, где шла речь об обвинениях в адрес Варченко.

Напомним, Варченко попал в «сексуальный скандал». Киевская студентка Наталья Бурейко обвинила его в домогательствах и угрозах. Так, 7 ноября девушка опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала о якобы домогательствах и угрозах со стороны чиновника, с которым познакомилась в мессенджере Tinder.

Национальная полиция Украины инициировала проверку возможных фактов угроз.

Варченко связал провокацию с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя ГБР. По словам чиновника, он стал жертвой «информационной атаки».