Соломенский суд Киева решил вернуть осужденного за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина в киевское СИЗО.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко, передает Украинская правда.

«9 ноября 2018 судья Курова приняла решение, которым этапировала обвиняемого Крысина Юрия Валерьевича из Торецкой исправительной колонии №2 Донецкой области в Киевский следственный изолятор для участия в рассмотрении данного уголовного производства», - сказала она.

Квитченко добавила, что Крысин является обвиняемым по статье 296, ч.4. Такое обвинение ему выдвинули в 2016 году.

Речь идет о вооруженном нападении на АЗС «Народная» в районе аэропорта «Жуляны» в начале мая 2016, во время которого работников заправки избили, а одного ранили из травматического пистолета.

Как известно, 8 октября фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана Юрия Крысина этапировали из СИЗО в Киеве в исправительную колонию в Донецкой области.

Апелляционный суд Киева отменил условный срок и приговорил к 5 годам лишения свободы руководителя «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

В декабре 2017 года Шевченковский суд Киева дал ему 4 года условно. Но 13 июня Апелляционный суд отменил это решение.