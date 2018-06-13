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Апелляционный суд Киева отменил условный срок и приговорил к 5 годам лишения свободы руководителя «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

Об этом сказал председательствующий судья Николай Ященко, передают Українськi Новини.

Суд постановил частично удовлетворить апелляции прокуратуры и представителей потерпевших.

Суд отменил приговор первой инстанции и назначил Крысину новое наказание – 5 лет тюрьмы.

По мнению суда, Крысин не доказал наличие искреннего раскаяния и не продемонстрировал осуждения своих действий или сожаления.

Также Апелляционный суд не установил признаков исправления подсудимого.
ForUm

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