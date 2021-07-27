Дарницкий районный суд Киева освободил Юрия Крысина, осужденного за организацию нападения на журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году, от уголовной ответственности по трем статьям по делу о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014 года.

Об этом сообщила «Адвокатская совещательная группа».

«Дарницкий суд Киева 26 июля 2021 года освободил Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям обвинения по истечении сроков давности. Осталось только обвинение по ст. 127 УК – пытки», - говорится в сообщении.

Прокурор Юлия Малашич в суде отметила, что защитники Крысина делали все возможное, чтобы затянуть судебное разбирательство данного дела.

«Все поведение защиты, а именно затягивание – дало свой результат. После 5 месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по трем статьям действительно прошли», - сообщила она.

Речь о статье 296 (хулиганство совершенное группой лиц), 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций) и 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц). Именно по этим статьям Крысина освободили от ответственности.

Также во время слушания 26 июля представитель потерпевших Павел Дикань приобщил свои дополнительные материалы во время стадии дополнений. Так, он обратил внимание на дело по обвинению Александра Серова. Оно касается эпизода с похищением Владислава Иваненко. По версии следствия, Серов охранял похищенного потерпевшего Иваненко в палаточном лагере у метро «Бориспольская». За это он получил 800 грн.

Напомним, Юрий Крысин уже осужден по делу убийства «титушками» журналиста Вячеслава Веремия к 5 годам лишения свободы.

В декабре 2017 года суд первой инстанции приговорил Крысина к 4 годам условно. Но 13 июня 2018 Апелляционный суд отменил это решение, изменив приговор на 5 лет тюрьмы, Верховный Суд подтвердил решение Апелляционного суда.