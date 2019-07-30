Верховный суд перенес на 10 сентября заседание по организатору «титушек» Юрию Крысину, осужденному за нападение на журналиста Вячеслава Веремия во время протестов на Майдане.

Как сообщает издание Тиждень, перед началом судебного заседания один из защитников Крысина Всеволод Казмирук попросил суд предоставить ему время на ознакомление с материалами дела.

«Жена господина Крысина недавно подписала со мной соглашение, поэтому я не успел ознакомиться с материалами дела. Прошу дать мне время, чтобы обеспечить Крысину защиту», - сказал он.

На уточняющий вопрос суда, сколько именно времени нужно, Казмирук сказал, что не больше месяца.

Сообщается, что работники прокуратуры поддержали такое решение, при этом они не исключили, что в дальнейшем у Крысина могут появиться новые адвокаты, которым также нужно будет время для ознакомления с материалами дела.

«Хочу напомнить, что это уже пятый защитник Юрия Крысина. Сейчас мы можем говорить о попытке срыва судебных заседаний, поскольку во время первого заседания один из адвокатов осужденного болел, другой не предоставил никаких объяснительных документов, - сказала прокурор Юлия Малашич. - Во время второго заседания один из адвокатов продолжал болеть, а второй был занят в уголовном производстве. Сегодня мы видим нового защитника, очень надеюсь, что полученное время он максимально использует для ознакомления со всеми материалами дела».

Отмечается, что выслушав стороны, суд принял решение перенести рассмотрение кассационного дела с 30 июля на 10:00 10 сентября.

Как известно, 8 октября фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана Юрия Крысина этапировали из СИЗО в Киеве в исправительную колонию в Донецкой области.

Апелляционный суд Киева отменил условный срок и приговорил к 5 годам лишения свободы руководителя «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

В декабре 2017 года Шевченковский суд Киева дал ему 4 года условно. Но 13 июня Апелляционный суд отменил это решение.