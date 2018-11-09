Следствие выдвинуло 12 версий относительно заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, но основными являются три. Об этом в эфире «1+1» заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ТСН.

«Я в голове имею как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе [убийства Гандзюк] из 12 версий, которые были выдвинуты, в том числе в сотрудничестве следствия с Катей Гандзюк. Если сейчас я вам скажу хоть одну фамилию, я этим не помогу следствию», - сказал он.

По словам генпрокурора, подозреваемый в организации нападения Сергей Торбин пока отказывается называть того, кто заказал преступление. «Но из тех материалов, которыми я владею, следствие еще несколько дней назад уверенно могло сделать серьезные шаги для задержания заказчика», - отметил Луценко.

Глава ГПУ добавил, что сливы информации относительно хода расследования со стороны активистов вредит следствию, но он имеет «серьезную уверенность», что заказчик в конечном итоге будет установлен. Луценко также сказал, что на следующей неделе надеется на успехи в этом деле от СБУ, которая занимается установлением заказчика нападения на Гандзюк.

Как сообщал ForUm, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.

19 августа полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Всего по данному делу задержаны пять человек.

В связи с ее смертью уголовное производство было переквалифицировано с попытки убийства женщины на «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.

Национальная полиция передала дело Гандзюк в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.