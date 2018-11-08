Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым предлагается введение упрощенной системы растаможки автомобилей на еврономерах.

Кроме того, Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

В то же время в организации «АвтоЕвроСила» раскритиковали принятый Верховной Радой закон №8487.

Также ВР приняла в первом чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты о снижении порога безналоговых пересылок со €150 до €100 для одного получателя-физлица.

Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций.

Киевская студентка Наталья Бурейко обвинила заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко домогательствах и угрозах.

Национальная полиция Украины инициировала проверку возможных фактов угроз.

Варченко связал провокацию с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя ГБР. По словам чиновника, он стал жертвой «информационной атаки».

Позже Бурейко удала со своей страницы в Facebook посты с обвинениями и извинилась перед Варченко, отметив, что стала жертвой провокации.

Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию не дали въехать на территорию Украины.

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что данное лицо не было пропущено на территорию Украины, поскольку, во-первых, оно не смогло подтвердить цель своей поездки, а также ГПСУ выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что данное лицо не может быть допущено на территорию Украины.

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил, что ему поступали предложения для завершения войны на Донбассе «снять вопрос Крыма».

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Министр юстиции Словацкой Республики Габор Гал (партия Most-Hid) во вторник 6 ноября подписал решение о разрешении на экстрадицию Владимира Гласнера, которого в Украине подозревают в терроризме и других тяжких преступлениях.

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