Результаты экспертизы о причине смерти сотрудницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк станут известны примерно через два дня, заявил в эфире «112 Украина» адвокат Маси Найем, сообщает УНИАН.

«Я пока не слышал, чтобы определение суда было о проведении экспертизы, ждем того, чтобы была экспертиза», – отметил адвокат.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию, что у Гандзюк оторвался тромб, Найем сказал: «Нет, не могу. Еще нет экспертизы».

Он добавил, что сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия в связи со смертью Гандзюк, ее тело перевезли. Судебно-медицинские эксперты должны провести вскрытие, и, исходя из результатов обследования, будет понятно, как действовать дальше.

На вопрос, как скоро будут результаты экспертизы, Найем ответил: «Я думаю, плюс минус два дня».



Как ранее сообщал ForUm, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.

19 августа полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Всего по данному делу задержаны пять человек.

В связи с ее смертью уголовное производство было переквалифицировано с попытки убийства женщины на «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.