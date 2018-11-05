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Суд арестовал бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«В 9 утра состоялось заседание, и суд принял решение поддержать ходатайство прокуратуры об аресте на 2 месяца, до 1 января 2019 года», – отметила Сарган.

Статья «государственная измена» не предусматривает возможность внесения залога, поэтому Чернобуку такой альтернативы не предоставили.

Напомним, 11 июля сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым и Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, в которых живет бывший председатель Апелляционного суда АРК Валерий Чернобук.

Его подозревают в совершении государственной измены. Чернобук был объявлен в розыск.

По версии ГПУ, Чернобук оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов АР Крым на ведение правосудия на основании российского законодательства, что привело к обеспечению функционирования российских судебных органов, аннексии Крыма.

Ранее Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после аннексии был «вынужден оставить свой пост» и переехать к семье в Днипро. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовую, ни личное дело.

После переезда в апреле 2014 году на материковую часть Украины Чернобук работал судьей в Апелляционном суде в Днепропетровской области.

В сентябре 2016 Верховная Рада Украины уволила его за нарушение присяги.

3 ноября правоохранители задержали Чернобука в Киеве

 

 
ForUm

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