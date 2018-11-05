Поклонник максимального драйва, зашедший на сайт Вулкан казино и включивший любимые игровые автоматы, хочет получить от азартной игры все: увлекательно отдохнуть и сорвать куш. Многие пользователи утверждают, что в игорном заведении невозможно получить больше потраченной там суммы, ведь казино – это удовольствие, за которое нужно платить. Утверждение правдивое, но и в этом случае бывают исключения.

Способ обмана автоматов – все ли средства хороши?

Честный игровой процесс – это игра по правилам и без нарушений со стороны заведения и пользователя, но некоторые участники пренебрегают этим условием, как это сделал 37-летний Мурат Блиев из России. В 2014 году в казино Люмьер Плейс сотрудниками заведения была обнаружена невыгодная для них работа нескольких автоматов, которые за пару дней выдали денег больше, чем приняли.

Подняв архивы видеонаблюдения, охрана заметила на записях виновника, которым оказался Мурат Блиев. Мужчина ставил на одну игру от 20$ до 60$ и получал 1200$. За пару дней москвич выиграл 21 000$. Выбирал Мурат только старые модели аппаратов компании Aristocrat Leisure. Он просто играл, украдкой держа свой iPhone близко к экрану слота.

Мужчина так и остался бы незамеченным, если бы внимание охраны не привлекло его особенное поведение. Он делал слишком длительные промежутки между спинами: долго держал палец над кнопкой «Старт» и потом резко нажимал на нее. Сорвав куш, мошенник вернулся в Москву, где был пойман властями и осужден. Взлом игровых автоматов с помощью мобильного телефона подарил участнику временную прибыль, забрав взамен его свободу.

Честный азарт – законный способ выиграть

Существует ли способ обыграть Вулкан игровые автоматы? Баги в программе аппарата во внимание не принимаются. Во-первых, подобное случается редко, а во-вторых – неполадки в работе системы быстро устраняются специалистами казино.

Действенный способ – разработать удачную стратегию игры, изучив ее сильные и слабые стороны и попробовав играть в новые игровые автоматы без регистрации. Для игры выбирайте только лицензионные слоты и обращайте внимание на:

автоматы с максимальным возвратом;



дисперсию игры;



правила розыгрыша джекпотов.

Опытные пользователи рекомендуют не преувеличивать эффективность систем ставок и не принимать решения, полагаясь на результаты предыдущих спинов. Не нужно отказываться от бонусных ставок, так как вращение барабанов по экстра-кредитам увеличивает процент теоретического возврата.

В азартной игре нет места эмоциям

При выборе автомата обращайте внимание на его технические характеристики. Графика и музыкальное сопровождение не влияет на уровень возврата. Например, любимый сказочный персонаж и зажигательная музыка не помогут получить джекпот.

Заранее планируйте время игры и сумму, которую вы готовы проиграть. Если хотите прибыльно повеселиться в казино и покинуть его с выигрышем, тогда на протяжении всего процесса сохраняйте ясность ума и не пренебрегайте демонстрационными версиями машин. Регулярная тренировка на них повысит шансы на успех в игре на реальные деньги.