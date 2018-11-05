США призывают привлечь к ответственности заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

«От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков», – .

Как ранее сообщал ForUm, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.

19 августа полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Всего по данному делу задержаны пять человек.

В связи с ее смертью уголовное производство было переквалифицировано с попытки убийства женщины на умышленное убийство.