Бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который сложил полномочия в конце октября, заявил, что не считает Россию агрессором. Об этом он сказал в интервью «ТСН».

На прямой вопрос журналиста Андрея Цаплиенко «Считаете ли вы Россию агрессором» Хуг ответил: «Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства».

Хуг добавил, что «конфликт можно решить только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, чем пытаться обвинять других». Вместе с тем Хуг рассказал, что Россия все таки присутствует на территории Украины и отметил, что общался в оккупированном Донецке с российскими военными 16-й воздушно-десантной бригады.

«Факты нельзя опровергнуть; факты, что подтверждено снимками, на которых изображены колонны, которые под покровом ночи въезжают в Украину и выезжают из нее, колонны машин военного типа с вооружением на них, которые движутся по грунтовым дорогам под четкой координацией в сопровождении систем противовоздушной обороны», - говорит Хуг.

«На неподконтрольных правительству районах мы беседовали с лицами, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности 16-й воздушно-десантной бригады России. (...) Они открыто с нами общались и сами предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал здесь, в Киеве, с двумя пленниками, которых задержали Вооруженные силы Украины. И они сказали то же самое: они входят в подразделения, который на ротационной основе воюет в Украине», - сказал представитель ОБСЕ.

Напомним, 25 октября Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот рассказал, что мониторинговая миссия видит, как колонны техники едут из РФ на Донбасс, однако допускает, что люди в российской форме в ОРДЛО могут и не быть россиянами.

Позже издание удалило цитату, где Хуг говорит, что прямых доказательств присутствия россиян в рядах боевиков у ОБСЕ нет.

Хуг покинул пост заместителя главы СММ ОБСЕ, его миссия завершилась 31 октября.