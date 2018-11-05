4 ноября в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы № 2 умерла Катя Гандзюк. По предварительной информации, после многочисленных операций у Кати оторвался тромб.

Ее имя стало известно на всю страну после того, как 31 июля под собственным домом неизвестные облили активистку серной кислотой. Нападение вызвало громкий резонанс в обществе, а установление реальных заказчиков - экзаменом для действующей правоохранительной системы. Экзаменом, который правоохранители пока проваливают.

Журналисты выяснили, что первый из подозреваемых, на которого пытались «повесить» преступление, имеет железное алиби, после чего и так не особо высокое доверие к правоохранителям в этом деле, стало приближаться к нулю.

Нападение на Гандзюк дополнило серию нераскрытых преступлений против активистов, которые произошли в последние несколько лет. В конце сентября общественные организации провели акцию под Администрацией Президента, на которой требовали от властей реально расследовать преступления против активистов.

Тогда же Катя Гандзюк записала видеообращение из больницы.

Кем была Катя Гандзюк?

Кате Гандзюк было 33 года.

Она получила три высших образования в экономической и управленческой сфере. В 2006 году окончила Херсонский государственный университет. В 2008-м - Киевский национальный экономический университет. В 2016-м - Нацакадемию государственного управления при президенте Украины.

Активной общественной деятельностью начала заниматься с 18 лет.

В 2004 году была участником «оранжевой революции».

В 2006-м работала менеджером, главой Херсонского отделения ОО «Эйдос» - Центра политических студий и аналитики.

В 2012-м стала соучредителем Агентства общественной журналистики «МОСТ», которое публиковало антикоррупционные расследования в отношении власти Херсонской области.

В 2014-м стала активным участником евромайдана в Херсоне. После аннексии Крыма и с началом войны в Донбассе помогала переселенцам. Работала помощником в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области.

В 2016-м стала волонтером Itchy Trigger Finger Ukrainians - организации, которая занимается патриотической рекламой для жителей оккупированного Крыма.

Екатерина Гандзюк известна своей любовью к футболу. Вместе с активистами стояла у истоков возрождения футбольного клуба «Кристалл» (Херсон).

В качестве волонтера, специалиста, менеджера за последние несколько лет успела поработать в таких организациях, как Фонд поддержки общественной активности, Международной организации по миграции, Фонде народонаселения ООН в Украине и Международном фонде «Возрождение».

Коллеги, друзья и знакомые Кати называют ее критичной, придирчивой и требовательной к людям. Человеком, который всегда готов к борьбе. Непримиримой активисткой, смелой и энергичной.

Знакомые шутят, что если ты из Херсона и не знаешь Катю Гандзюк, то ты «или мудак, или сепар». Вся проукраинская и общественно активная часть Херсона - ее друзья.

Сама же она была бы сочетанием двух разных Кать.

Первая - бескомпромиссная и жесткая, когда отстаивала свою точку зрения. Эта Гандзюк могла тремя предложениями уничтожить репутацию любого чиновника или политика, не особо церемонясь в формулировках.

Вторая Катя - глубоко отзывчивая, с врожденным чувством такта и желанием помочь. Именно когда знать эту ее сторону, то становится видно, что за гротескными постами в Facebook и безапелляционными инвективами в адрес порой очень влиятельных людей, стоит не какой-то тролль, а ярая девушка, которая умеет увидеть и сформулировать саму суть проблем.

Такая улыбчивая бунтарка, которая всегда готова к борьбе за правду.

Политическая деятельность

Политическую карьеру начала в 2003 году, как активистка партии «Батькивщина» и председатель общественной областной организации «Батькивщина молода».

В 2006-м Гандзюк прошла в Херсонский облсовет от «Блока Юлии Тимошенко».

В мае 2014-го Екатерину Гандзюк избрали депутатом Херсонского горсовета, также по списку ВО «Батькивщина». Но через год ее исключили из партии.

Это произошло после того, как Гандзюк сообщила о выходе из парторганизации в знак солидарности с мэром Херсона Владимиром Николаенко, которого сняли с должности руководителя Херсонской ВО «Батькивщина». В «Батькивщине» обвинили Николаенко в том, что он якобы отказывался проводить люстрацию, а также в хищении городского бюджета.

В последние годы Екатерина Гандзюк сочетала общественную деятельность с должности советника мэра Херсона и исполняющего обязанности управляющего делами исполкома Херсонского горсовета.

Какими громкими делами занималась Катя Гандзюк?

Год назад, в сентябре 2017 года, Гандзюк публично обвинила начальника управления защиты экономики в Херсонской области Артема Антощука в вымогательстве взятки от сотрудников городского совета.

«Для Управления защиты экономики аксиоматично, что городские власти воруют бюджетные деньги в количестве 30% из всего. По версии Артема, они распределяются между нами пропорционально. Но вы не думайте, что Артема волнует безобразие в виде вероятного хищения средств. Артем настойчиво просит свои 3%», - написала Гандзюк.

После этого чиновник подал против нее иск о защите чести и достоинства. Суд Антонщук тогда частично выиграл: активистку обязали опровергнуть свои заявления.

В ноябре 2017 Гандзюк критиковала тогдашнюю заместительницу Арсена Авакова Анастасию Дееву за нерезультативность ее работы и отсутствие реформ в ГосЧС.

Весной 2018 активистка опубликовала перечень из более 200 человек, которые за последние четыре года получили разрешения на травматическое и газовое оружие якобы как журналисты.

«Клевый бизнес у мусоров, правда?» - добавила Гандзюк.

Незадолго до нападения на себя девушка критиковала правоохранителей в неэффективном расследовании нападения на херсонского журналиста Сергея Никитенко и других активистов:

«Все эти случаи не расследуются полицией. Поверьте, у нас хватает жизненного опыта и опыта работы в общественно-политической среде, чтобы это точно знать».

Отдельно Гандзюк критиковала всю правоохранительную систему из-за бездействия в борьбе с сепаратизмом.

28 июля она опубликовала информацию, что в Херсоне создавали пророссийские органы самоуправления, однако правоохранители абсолютно игнорировали этот факт.

По словам Гандзюк, за этими органами стояли люди, которые в 2014 году собирали пророссийские митинги и вооружали титушек, вербовали бойцов для «ДНР» и «ЛНР».

«Сепары в Херсоне изготовили гербовые печати и образовали свои органы власти. Выдают справки, предоставляют платные административные услуги. Мы неоднократно обращались в прокуратуру. Прокуратура не видит преступления в этом», - возмущалась она.

В частности, ц Гандзюк были конфликты с пророссийским активистом, а теперь однопартийцем Ильи Киви - Кириллом Стремоусовум. В сети есть видео, как он грубо оскорбляет чиновника и называет ее «воровкой».

Сразу после нападения адвокат Гандзюк Маси Найем предположил, что за заказом преступления может стоять именно Стремоусов.

Нападение на Гандзюк

Нападение на Екатерину Гандзюк было совершено утром 31 июня в Херсоне. Человек, который ждал ее ждал у подъезда, вылил на голову женщины концентрированную серную кислоту. Екатерина получила около 35% ожогов кожи. Последующие месяцы она перенесла больше десяти операций, находилась в реанимации.

С начала дело квалифицировали как «хулиганство». Но под давлением общественности полиция переквалифицировала его на «покушение на убийство с особой жестокостью».

3 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании Николая Новикова, которого якобы подозревали в нападении. 6 августа его взяли под стражу. И Гандзюк заявила, что Новиков - не тот человек, который совершил нападение на нее. Впоследствии мужчину отпустили.

В разговоре с «Украинской правдой» Екатерина выразила мнение о том, что заказчик преступления имеет форму с погонами.

«Именно с правоохранителями был этот системный мировоззренческий конфликт, где невозможно договориться. Именно от них я получала угрозы и предупреждения. Они подсылали ко мне достаточно близких мне людей с предложениями», - говорила Екатерина.

Позже в полиции заявили, что установили пятерых человек, причастных к совершению нападения на Гандзюк. Это - организатор, исполнитель, пособники и водитель. Все - бывшие участники АТО.

Четверо из них признались в совершении преступления. Сергей Торбин, который фигурирует в деле как организатор, и Никита Грабчук, которого называют непосредственным исполнителем, сейчас находятся под стражей.

Что говорят о ее смерти

Буквально через час после появления информации о смерти Гандзюк, трагическое известие прокомментировал Президент Петр Порошенко.

Ранее Порошенко не часто обращал внимание на это нападение, сейчас, еще до подтверждения от полиции, первым произнес слово «убийство» и потребовал от правоохранителей сделать все возможное для его раскрытия.

«Я хочу обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых. И мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло, совместно помочь правоохранительным органам, полиции, чтобы зло было наказано», - подчеркнул Президент.

Необходимость привлечения к ответственности виновных в смерти Гандзюк отметил и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

Через несколько часов после смерти активистки полиция переквалифицировала уголовное производство на «закончено убийство».

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что теперь дело будет расследоваться «по пунктам 4, 6, 11, 12 части 2 статьи 115 УК «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц».