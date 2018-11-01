Херсонский городской суд продлил арест директора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, до 28 декабря.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

«Продлили срок содержания под стражей до 28 декабря», - сказал сотрудник ведомства.

Решение суд принял в четверг.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.