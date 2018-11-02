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По результатам внеплановой проверки решением Национального совета по телерадиовещению в отношении ОО «Громадське телебачення» (спутниковое вещание, логотип «hromadske») применена санкция объявления предупреждения из-за невыполнения правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.  

Внеплановую проверку телеканалу Нацсовет назначил 27 сентября 2018, учитывая результаты мониторинга за 5 сентября - День памяти - 100 лет со дня начала «красного террора» - преступной репрессивной политики коммунистического режима.

В процессе было установлено, что в этот день информация о Дне памяти в эфире вещателя отсутствовала в 7:07, хотя должна распространяться не реже одного раза в 2 часа эфирного времени.

Нацсовет объявил компании предупреждение и в очередной раз призвал вещателей не нарушать правила ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти и руководствоваться ими при планировании программ и передач.
ForUm

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