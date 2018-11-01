Канцлер Германии Ангела Меркель назвала среди приоритетных реформ в Украине борьбу с коррупцией, децентрализацию и приватизацию.

Во время встречи в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в Меркель спросили, какие три важнейшие реформы она бы ввела, если бы была премьер-министром Украины, передает Радио Свобода.

«Если бы я была премьер-министром Украины, я бы, конечно, ознакомилась подробнее с ситуацией, но я думаю, что достаточно важно, чтобы вводились правильные и болезненные реформы. Первая реформа – это механизм борьбы с коррупцией. Я считаю это одной из самых сложных проблем, которая не решается за один день. Здесь нужно многое сделать с помощью международных экспертов, имеющих опыт», - сказала Меркель.

Второй реформой она назвала децентрализацию.

«Не все можно в Украине решать из Киева. Украина – огромная страна. Необходимо передать ответственность мэрам, общинам и также дать возможность собирать налоги, чтобы была конкуренция между регионами, чтобы можно было видеть, кто работает хорошо, кто - плохо, кого переизбрать, кого – снять», - заявила Меркель.

Говоря о третьей реформе, канцлер упомянула приватизацию.

«Необходимо создать законодательную основу для приватизации, поскольку я думаю, что есть достаточно много государственных предприятий в Украине. Они тенденциозно еще не достаточно эффективны. Конечно, приватизация – это не панацея», - отметила Меркель.

Она также вспомнила о программе Международного валютного фонда и повышении цен на энергоносители.

«Я думаю, что реформа цен на энергоносители достаточно важна, поскольку нельзя длительное время жить на основе субсидий для всех», - сказала Меркель, приведя в пример опыт Германии, где правительство предоставляет целевую поддержку людям, не имеющим возможности заплатить за коммунальные услуги.

Напомним, в четверг, 1 ноября, в Украине визитом находится федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Предыдущий визит Меркель в Украину состоялся в феврале 2015 года - тогда она прибыла вместе с Франсуа Олландом, тогдашним президентом Франции, которая вместе с Германией является партнером Украины в «нормандском формате» переговоров об урегулировании на части востока Украины. Также канцлер приезжала в Киев в августе 2014 года.