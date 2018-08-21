Суд над экс-руководителем предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта в федеральном окружном суде Александрии в штате Вирджиния не будет иметь негативного влияния на отношения между Украиной и США. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Укринформ.

«Скажем откровенно, если наши политики не будут использовать Вашингтон как площадку политическую с использованием этой тематики, то он негативно никак не повлияет. А если будет желание и на этом политтехнологам поиграться, я предостерегаю, что можете попасть под очень серьезную атаку, по крайней мере средств массовой информации. Это внутреннее дело США», - сказал Чалый.

По его словам, в судебном процессе не обсуждается политика, здесь речь идет о сугубо коррупционном деле. И когда на заседаниях вспоминают об Украине, то судья сразу обращает внимание на то, что это не касается слушания именно этого дела.

Напомним, суд над Манафортом начался в США 31 июля. Его обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинскими Партией регионов и «Оппозиционным блоком».

По данным СМИ, документы доказательной базы против политтехнолога свидетельствуют, что Манафорт сотрудничал в 2014 году с мэром Киева Виталием Кличко.

Бывший деловой партнер Манафорта Рик Гейтс заявил в суде о том, что одним из клиентов Манафорта был украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

Гейтс также заявил, что компания Манафорта помогала Президенту Украины Петру Порошенко в 2014 году.

В свою очередь в АП опровергли эту информацию.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.