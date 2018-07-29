Следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с Партией регионов Украины и «Оппозиционным блоком», сообщает Голос Америки.

Опубликован ряд документов, связанный с делом Пола Манафорта, которое рассматривается в федеральном окружном суде.

Помимо обнародования имен 35 свидетелей, которых планирует вызвать сторона обвинения, стали известны некоторые детали сотрудничества бывшего главы штаба Дональда Трампа с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, Партией регионов Украины и Оппозиционным блоком. Документы относятся к разным временным периодам.

В частности, в электронной переписке активно обсуждается политическая кампания Виктора Януковича и Партии регионов, прорабатываются детали рабочих поездок украинского политика и медиа-политика.

Документы, предоставленные следствием, проливают свет на особенности украинской политики, которые были скрыты от внимания общественности. Например, Пол Манафорт в письме своему партнеру – политическому консультанту Тэду Дивайну подробно расписывает, как должно выглядеть выступление украинского политика Николая Азарова на съезде Партии регионов 9 сентября 2010 года. Манафорт пишет: «Азаров будет выступать 10-12 минут на русском языке. Он должен раскритиковать Тимошенко за беспорядок, который она оставила после себя и представить избирательную платформу. ВФЯ (Виктор Федорович Янукович) выступит с 5-7 минутной речью на украинском языке, где должен представить свою программу «Украина для людей».

Также в документах фигурирует стоимость проведения съезда Партии регионов – 565 тыс долларов.

В документах можно увидеть проект договора о предоставлении консультационных услуг правительству Януковича от лица фирмы Devine Mulvey Longabaugh. За апрель и май 2014 года фирма должна была получить 200 тыс долларов.

Также, согласно судебным документам, Манафорт написал Януковичу, что «мы активно развивали концепцию антисемитизма, как части [взглядов] [украинской] оппозиции. (…) Это было ключевой частью нашей вашингтонской стратегии».

В документах также можно увидеть вопросы, которые были заданы на пресс-конференции Виктора Януковича, посвященные ста дням его пребывания на посту президента Украины, и ответы, которые были даны.

Доказательства, предоставленные командой спецпрокурора Роберта Мюллера, могут быть оспорены защитой и не признаны судом. Следующее судебное заседание состоится 31 июля в федеральном окружном суде Александрии, штат Вирджиния.

Напомним, 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

Федеральная судья приняла решение взять под стражу Манафорта.