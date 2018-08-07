Компания бывшего руководителя избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта, которая занималась политическими консультациями, помогала Президенту Украины Петру Порошенко в 2014 году.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на сайт телеканала NBC News, об этом во время дачи показаний в суде сказал Рик Гейтс, бывший бизнес-партнер Манафорта.

«Гейтс сказал, что последней избирательной кампанией, когда он и Манафорт работали в Украине, были парламентские выборы в Украине в октябре (2014) в интересах «Оппозиционного блока». Компания Davis Manafort Partners, Inc. (компания Манафорта, осуществлявшая политические консультации. – Ред.) предоставляла помощь Петру Порошенко», - сообщает телеканал.

Также сказано, что тогда Манафорту и Гейтсу не были полностью выплачены дивиденды. Кроме того, по словам Гейтса, источники Манафорта для получения доходов после побега Януковича в Украине «существенно сократились».

Прокурор Грег Андерс спросил Гейтса, имел ли Манафорт трудности с оплатой счетов, на что экс-партнер Манафорта ответил, что он сталкивался с трудностями.

Ранее сообщалось, что следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинскими Партией регионов и «Оппозиционным блоком».

По данным СМИ, документы доказательной базы против политтехнолога свидетельствуют, что Манафорт сотрудничал в 2014 году с мэром Киева Виталием Кличко.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.

Напомним, 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

Федеральная судья приняла решение взять под стражу Манафорта.