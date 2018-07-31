Бывший советник Виктора Януковича, а впоследствии глава президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт заработал не менее $60 млн при работе на пророссийские политические силы в Украине, и нарушил налоговое законодательство США, заявил специальный прокурор США Роберт Мюллер.

Об этом сообщило американское информагентство Bloomberg, передает Укринформ.

«Пол Манафорт, руководитель кампании президента Дональда Трампа, заработал более $60 млн, будучи политическим консультантом в Украине», - приводится заявление спецпрокурора Мюллера.

Сторона обвинения намерена доказать, что Манафорт действительно заработал такую ​​большую сумму и «не задекларировал существенный процент (прибыли - ред.) в своей налоговой декларации», пишет издание. При этом сообщается, что уже во вторник начнется процедура выбора жюри присяжных по делу о банковских и налоговых сделках Манафорта.

Адвокаты экс-помощника Трампа обратились к судье с просьбой ограничить присяжных в рассмотрении более полусотни вещественных доказательств, которые подробно рассказывают о деятельности Манафорта в Украине на пророссийского президента Виктора Януковича и Партию регионов. У Манафорта настаивают, что они содержат «несущественные, предвзятые и лишние доказательства, отнимают много времени».

Впрочем, в ответ команда Мюллера заявила, что доказательства в точности доводят способы, которые применял Манафорт во время своей работы в Украине, в частности, на президентских выборах 2010 года и на парламентских выборах 2012 года.

«Документы подтверждают, насколько широкомасштабной была работа, которую выполнял Манафорт, включая заказ телерекламы, речей и проведение мероприятий, связанных с кампанией», - говорится в документах дела спецпрокурора США.

Напомним, 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

Федеральная судья приняла решение взять под стражу Манафорта.