Бывший деловой партнер американского политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс заявил в суде о том, что одним из клиентов Манафорта был украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

Представители Пинчука в данный момент не прокомментировали данную информацию, сообщает «Новое Время» со ссылкой на The New York Times.

«Гейтс обнаружил, что Пинчук заплатил Манафорту через компанию Plymouth Consultants Limited за то, что он описал как юридический проект. Он не рассказал деталей о том, сколько было заплачено или когда», - сообщает издание.

Также Гейтс во время своего выступления в суде заявил, что украинские клиенты перевели на счета Манафорта на Кипре несколько миллионов долларов. Среди фамилий людей, на которых работал Манафорт, были названы Ахметов, Левочкин, Тигипко, Клюев и Колесников.

Ранее во время дачи показаний в суде бывший бизнес-партнер американского политтехнолога Рик Гейтс заявил, что компания Манафорта помогала Президенту Украины Петру Порошенко в 2014 году.

В свою очередь в АП опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинскими Партией регионов и «Оппозиционным блоком».

По данным СМИ, документы доказательной базы против политтехнолога свидетельствуют, что Манафорт сотрудничал в 2014 году с мэром Киева Виталием Кличко.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.