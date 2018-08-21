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На юге Швеции разбился истребитель после столкновения с птицей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local.

«ВВС Швеции сообщили, что один из истребителей типа Jas Gripen разбился к нескольких километрах к северу от города Роннебю в районе Блекине после столкновения с птицей», - говорится в сообщении.

По словам представителя ВВС Йохана Люндберга, пилот остался жив. Он добавил, что сейчас расследуются обстоятельства самого инцидента.

Как отмечает The Local, сигнал тревоги подали в 9:41 после того, как очевидец увидел как истребитель пролетает на низкой высоте, а потом вверх поднялся дым.

 
ForUm

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