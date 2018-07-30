Политтехнолог и лоббист Пол Манафорт, которого судят в США по нескольким обвинениям, сотрудничал в 2014 году с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом свидетельствуют документы доказательной базы против политтехнолога, которую собрал офис американского спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет ВВС.

Обвинение передало суда несколько сотен страниц документов, часть из которых касается «украинского периода» с 2005 по 2014 год.

По документам, через три месяца после расстрелов на Майдане в 2014 году, Пол Манафорт отправил своему помощнику Константину Килимнику большую презентацию и план реструктуризации Киевской городской государственной администрации.

Она предназначалась для мэра с инициалами «V.K.» Местные киевские выборы состоялись 25 мая 2014 года. Их выиграл Виталий Кличко.

То есть, как следует из документов, Манафорт мог консультировать Кличко и во время его мэрской предвыборной кампании, и уже в должности мэра.

Сам Кличко заявил, что политтехнолог действительно предлагал свои услуги, однако сотрудничество так и не состоялась.

По плану Манафорта, в столичной администрации должны работать две команды: политтехнолога и самого мэра.

Первая фаза совместной работы, согласно документам, должна была длиться с 20 по 24 мая. 24 мая политтехнолог отправил электронное письмо с презентацией и планами на первые сто дней.

Первыми шагами мэра должны быть: работа с прессой, создание медиабазы, установление отношений с владельцами ключевых СМИ, которые будут доносить тезисы мэра VK.

Также в планах – подготовка месседжей и выступлений мэра, создание для него «военной комнаты», кампания в соцсетях, блоггинг и прочее.

Вторая фаза плана охватывала период с 26 мая по 21 июня. Она включала пресс-конференции, звонки европейским лидерам и график событий, работу с сетями.

Манафорт также предлагал мэру Киева следующие инициативы:

100% возврат налога на доход, уплаченный в Киеве, в городской бюджет,

ужесточение штрафов за нарушение правил парковки,

подчинение глав райадминистраций столицы мэру,

провести аудит коммунальных предприятий,

освободить и отремонтировать здание мэрии,

горсовет перенести в один из офисных центров или разместить его в одной из райадминистраций.

Также политтехнолог предлагал четко разделить полномочия между департаментами по борьбе с коррупцией, уменьшить бюрократические процедуры, объединить должности мэра и руководителя КГГА и уменьшить количество заместителей.

В комментарии BBC News Украина Кличко признал, что в 2014 году компания Манафорта действительно предлагала свои консультационные услуги.

«Поскольку фамилия Манафорта была известна в этой сфере, беседы с ними велись. Они тогда подготовили некоторые презентационные – тестовые вещи», - сказал мэр Киева.

По его словам, в этих предложениях были общие моменты, «ничего такого архинового, чего мы не знали».

«Поэтому, можно сказать, что сотрудничество, которое предлагалось, закончилась так и не начавшись», - подытожил Кличко.

30 октября 2017 Манафорт добровольно сдался ФБР после того, как следователи выдвинули против него обвинения в ряде тяжких преступлений: отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и еще десяти нарушениях закона, многие из которых, как утверждает обвинение, были совершены за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Сам политтехнолог все обвинения против себя отвергает.

Если суд докажет вину политтехнолога, остаток своей жизни он проведет в тюрьме.

Деятельность Манафорта в Украине привлекла внимание американских правоохранителей во время расследования возможного вмешательства России в президентскую гонку США в 2016 году.

Тогда он был руководителем избирательного штаба кандидата Дональда Трампа.