Президент Украины Петр Порошенко никогда не сотрудничал с бывшим руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советником экс-президента Виктора Януковича Полом Манафортом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы Украинского государства, комментируя заявление в суде над Манафортом его бывшего бизнес-партнера Рика Гейтса, передает «Би-би-си».

«Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем, даже не рассматривались», - сообщили в Администрации Президента.

Напомним, во время дачи показаний в суде бывший бизнес-партнер американского политтехнолога Рик Гейтс заявил, что компания Манафорта помогала Президенту Украины Петру Порошенко в 2014 году.

Ранее сообщалось, что следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинскими Партией регионов и «Оппозиционным блоком».

По данным СМИ, документы доказательной базы против политтехнолога свидетельствуют, что Манафорт сотрудничал в 2014 году с мэром Киева Виталием Кличко.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.