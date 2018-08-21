Жена мужчины, который утроил стрельбу в Харьковском горсовете, найдена мертвой, сообщает UA Харьков.

«По собственной информации UA Харьков, тело женщины со следами насильственной смерти нашли накануне вечером в этом доме в частном секторе на Лысой Горе. С ночи здесь работают следователи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшей 42 года. «По собственной информации UA Харьков, на теле женщины эксперты насчитали не менее пяти огнестрельных ранений. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила в воскресенье, около 22.00. В доме найдены пистолет и винтовка», – сказано в сообщении.

Напомним, 20 августа около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам и патрульным, прибывшим на место происшествия. Он также стрелял по автомобилю Skoda, в котором находился ребенок.

Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Полиция рассматривает три версии произошедшего.

Мужчина, открывший стрельбу, предварительно был под влиянием алкоголя.