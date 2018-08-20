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Родным застреленного в Харькове патрульного Дмитрия Кириенко выплатят боле 1,3 миллиона гривен компенсации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко.

«Семье погибшего патрульного Дмитрия Кириенко МВД будет выплачена компенсация в сумме 1 321 500 гривен», - написал он.

По словам Геращенко, что именно такая выплата предусмотрена законом в случае гибели полицейского.

Напомним, 20 августа около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам и патрульным, прибывшим на место происшествия. Он также стрелял по автомобилю Skoda, в котором находился ребенок. 

Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Полиция рассматривает три версии произошедшего.

Мужчина, открывший стрельбу, предварительно был под влиянием алкоголя.

 
ForUm

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