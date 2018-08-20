«Киевтеплоэнерго» не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения в связи с закупкой газа у частного поставщика, вместе с тем тарифы для юридических лиц могут возрасти. Об этом сообщили в компании в ответ на запрос УНН.

«Киевтеплоэнерго» совместно с КГГА сделано все возможное, чтобы ситуация с газом не повлияла на тарифы для населения (физических лиц) и они остались максимально комфортными для потребителей. Для юридических лиц ожидается подача в НКРЭКУ документов на пересмотр тарифов на производство тепловой и электрической энергии в соответствии с рыночной ценой газа», — рассказали в компании.

Как отметили в «Киевтеплоэнерго», для этого уже подготовлены соответствующие распоряжения и продолжается процесс их согласования.

Напомним, в 2017 году столичная власть решила прекратить сотрудничество с ПАО «Киевэнерго», а весь его комплекс 1 мая текущего года был передан новому предприятию «Киевтеплоэнерго». Это КП организовывало подачу тепла нынешней зимой в два столичных района – Дарницкий и Днепровский. Еще в апреле в «Киевэнерго» заявили, что все их сотрудники перейдут на работу в «Киевтеплоэнерго».

Ожидалось, что коммунальное предприятие унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженности компании. Однако 19 июля Хозяйственный суд Киева отказался заменить «Киевэнерго» на «Киевтеплоэнерго» как ответчика по части долговых обязательств «Киевэнерго».

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

2 августа «Нафтогаз» сообщил, что КГГА начала переговоры о мировом соглашении.