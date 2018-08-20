Укрепление гривни на валютном рынке связано с перевесом предложения иностранной валюты. Об этом заявил глава департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко в эфире 112 Украина.

«У нас на валютном рынке действует принцип плавающего валютного курса, то есть он не фиксирован, он постоянно меняется под влиянием спроса и предложения. Очевидно, что в последние дни (это укрепление началось в пятницу и продолжалось сегодня) предложение иностранной валюты на рынке преобладало. Думаю, это могло быть связано определенным образом с тем, что в пятницу был последний день по налоговым платежам, и экспортеры, продавцы валюты, чтобы выполнить свои обязательства перед бюджетом, продавали значительные суммы, и это не только повлияло на предложение валюты на рынке, но также имело определенный психологический аспект», - объяснил он.

Также Пономаренко отметил, что сегодня, 20 августа, НБУ был вынужден принять участие в торгах на межбанковском валютном рынке для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

«Мы сегодня вынуждены были спасать рынок, потому что было очень много желающих продать, и нам нужно было выходить с покупкой валюты, чтобы все продавцы смогли продать валюту. Мы сегодня выкупили 17 млн долл. из резервов, средний курс примерно 27,65 грн, так и закрылся межбанковский рынок», - отметил он.

В дальнейшем, подчеркнул представитель Нацбанка, гривне придется пережить еще ряд колебаний стоимости, как дешевея, так и укрепляясь. НБУ в свою очередь при необходимости будет принимать участие в торгах.

«Мы отслеживаем ситуацию и пытаемся не допустить значительных колебаний», - отметил Пономаренко.

Напоминаем, сегодня 20 августа межбанк закрылся долларом по 27,65-27,70 грн, евро - по 31,57-31,63 грн.

На 20 августа НБУ устанавливал официальный курс гривни на уровне – 27,8986 гривни за доллар.