В Харькове нападавший на городской совет планировал убить всех охранников мэрии. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех, сообщает УНИАН.

По его словам, злоумышленник сначала обстрелял автомобиль, который стоял на перекрестке. В авто находились двое взрослых и один ребенок, они не пострадали. После того, как охранник мэрии открыл дверь, нападавший ранил его, двое других охранников сбежали во двор горсовета. Бех подчеркнул, что нападавший начал искать двух охранников «с целью также ликвидировать этих лиц». Обойдя первый и второй этажи мэрии и не обнаружив их, мужчина спустился вниз, где встретился с патрульными, которые прибыли на вызов. Он ранил 29-летнего заместителя командира роты.

По информации Беха, патрульный был в бронежилете, однако ранения пришлись в бок милиционера, где застегивается бронежилет. После этого правоохранители застрелили нападавшего.



На месте происшествия изъяты два свето-шумовых пистолета, которые были переделаны для стрельбы боевыми патронами, 5 магазинов к пистолетам и 26 гильз. Назначены 30 экспертиз, изъяты видеозаписи. Бех подчеркнул, что «есть много вопросов к охраннику, который открыл двери Харьковского городского совета», его действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, 20 августа около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам и патрульным, прибывшим на место происшествия. Он также стрелял по автомобилю Skoda, в котором находился ребенк.

Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Полиция рассматривает три версии произошедшего.

Мужчина, открывший стрельбу, предварительно был под влиянием алкоголя.