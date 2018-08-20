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В ближайшее время правительство Молдовы не планирует пересматривать контракт с российским концерном «Газпром» на поставку природного газа в страну, который был заключен еще 10 лет назад кабинетом министров, сообщает ITV-Independent TV-Moldova.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича, правительство Павла Филипа не будет вести переговоры по заключению нового договора о поставках природного газа до тех пор, пока не будет построен газопровод Кишинэу-Унгень.

«Вы знаете, какая ситуация с газопроводом Кишинэу-Унгень. Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция и все будут бороться за нас, как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены. Те, кто занимается продажами, знают, что нужно делать для того, чтобы клиент покупал именно у тебя. И тогда у нас будут развязаны руки, и мы будем знать – как вести дальнейшие переговоры», - сказал Габурич. 

Как известно сегодня Молдова закупает природный газ у «Газпрома» по контракту, заключенному еще в 2008 году. Ежегодно, на протяжении уже 10 лет,  проевропейские правительства продлевают это соглашение, оставляя в силе все его положения. Нынешнее соглашение по поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года. 
ForUm

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