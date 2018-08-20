Департамент консульской службы Министерства иностранных дел подтвердил гибель украинского парапланериста на соревнованиях в Македонии.

Об этом сообщает Громадське.

Также отметили, что столкновение парапланеристов из Украины и Великобритании произошло вследствие одновременного проведения двух различных соревнований в воздухе - мужчины столкнулись в воздушном пространстве.

«Украинец участвовал в одних соревнованиях, британец – в других», - сказали в департаменте.

По факту гибели двух людей в Македонии начали расследование. Вероятной причиной называют ошибку организаторов соревнований.

Первое судебное заседание уже состоялось 18 августа.

Украинский консул в настоящее время поддерживает контакт с родственниками погибшего.

17 августа украинец Игорь Волов и британец Иннес Пауэлл столкнулись в воздухе перед финальными соревнованиями British Open в городе Крушево. В результате столкновения оба погибли.

Украинец после столкновения открыл запасной парашют и приземлился на дерево. На момент, когда его нашли спасатели, мужчина был мертв.

Британец Пауэлл сломал плечо, таз, ребра и получил тяжелые травмы внутренних органов. Мужчину довезли в больницу, однако он умер в реанимации.