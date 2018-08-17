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Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ о выговоре заместителю генпрокурора – специализированному антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.

«Приказ подписан», - сказал собеседник агентства.

«За совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры, а также за систематическое грубое нарушение правил прокурорской этики применить к заместителю генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, государственного советника юстиции 3 класса Холодницкому Назару Ивановичу дисциплинарное взыскание в виде выговора (п.5,6 ч.1 Закона «О прокуратуре»)» - говорится в приказе

По его словам, документ будет обнародован в пятницу.

26 июля комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности и наложить на Холодницкого взыскания в виде выговора.

ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на вывод, которым рекомендуется ограничиться выговором для Холодницкого, и настаивал на его увольнении. 
ForUm

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