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Министр молодежи и спорта Игорь Жданов поблагодарил экс-защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Евгения Хачериди, показавшего фанатам московского «Спартака» свои щитки в цветах украинского флага.

«А давайте-ка поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги Чемпионов московский «Спартак», защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотично. Так держать, козак», - написал он в Facebook.

Напомним, греческий ПАОК в Москве сыграл вничью со «Спартаком» и прошел в плей-офф отбора Лиги чемпионов. Хачериди после финального свистка в ответ на оскорбительные выкрики российских болельщиков закатил гетры и показал им щитки с изображением украинского флага.

После этого российские политики и журналисты пожаловались на Хачериди, однако УЕФА отказался применять штрафные санкции, не увидев никаких неправомерных действий со стороны футболиста.

 
ForUm

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