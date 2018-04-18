Министерство молодежи и спорта Украины уточнило приказ о запрете на участие спортсменов в соревнованиях на территории России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Он уточнил, что министерство свое решение не меняло, а лишь юридически закрепили факт запрета государственного финансирования участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории страны-агрессора.

«Уважаемые друзья, в сети интернет распространяется недостоверная информация о якобы отмене приказа Министерства молодежи и спорта о запрете участия национальных сборных команд Украины в соревнованиях на территории страны агрессора. Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории стран агрессора», – написал министр.

Жданов подчеркнул, что сути решение это не меняет. «Никакие средства украинских налогоплательщиков не будут потрачены на такие поездки. Никаких выплат государственных премиальных за участие в таких соревнованиях начислено не будет», – сообщил он.

«Министерство, и как министр, неизменны в своей позиции – мы категорически против участия сборных команд в соревнованиях в России. Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях, безопасность и все другие последствия – несут соответствующие федерации и персонально те атлеты, которые рискнут поехать в страну-агрессор. Они об этом предупреждены», – подытожил министр.

Ранее пресс-служба Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила, что министерство отменило запрет на посещение соревнований в РФ, опубликовав соответствующий указ министерства.

Согласно документу от 11 апреля, министерство уже не запрещает, а просто не рекомендует ездить на соревнования и спортивные турниры в Россию.

Также отмечается, что министерство отказывается от финансирования посещения таких соревнований.

Кроме того, сообщается, что предыдущий указ о запрете от 14 марта новым документом признается таким, который утратил силу.

Напомним, 14 марта Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.