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Хачереди в Москве показал российским фанам щитки цветов украинского флага

Украинский футболист, игрок греческого ПАОК Евгений Хачериди после победы над «Спартаком» в Москве показал российским болельщикам щитки в цветах украинского флага.

Соответствующее фото Хачереди опубликовал в Instagram.

 

 

PAOK 💪💪💪 🇺🇦 🇬🇷

Публикация от Yevhen Khacheridi 3️⃣4️⃣ (@khacheridi34)

 

В ответ на это оскорбительные возгласы российских болельщиков футболист спустил гетры и указал фанатам «Спартака» на щитки в цветах украинского флага.
ForUm

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