Хачереди в Москве показал российским фанам щитки цветов украинского флага
Украинский футболист, игрок греческого ПАОК Евгений Хачериди после победы над «Спартаком» в Москве показал российским болельщикам щитки в цветах украинского флага.
Соответствующее фото Хачереди опубликовал в Instagram.
В ответ на это оскорбительные возгласы российских болельщиков футболист спустил гетры и указал фанатам «Спартака» на щитки в цветах украинского флага.
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