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Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который состоится в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

«Покажите Путину красную карточку», - написал он в Facebook.  

Жданов отметил, что написал письма всем ответственным за спорт министрам из 31 страны, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России.  

«Преступления России против Украины и демократического мирового порядка требуют более решительного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества. В связи с этим призываю Вас бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в Российской Федерации», - подчеркнул министр.
ForUm

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