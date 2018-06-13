Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который состоится в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

«Покажите Путину красную карточку», - написал он в Facebook.

Жданов отметил, что написал письма всем ответственным за спорт министрам из 31 страны, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России.

«Преступления России против Украины и демократического мирового порядка требуют более решительного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества. В связи с этим призываю Вас бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в Российской Федерации», - подчеркнул министр.