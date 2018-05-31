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Центральный защитник «Динамо» Евгений Хачериди подписал контракт с греческим ПАОКом.

Об этом в своем Instagram сообщил сын владельца греческого клуба Ивана Саввиди Георгис, передает Sportarena.

На одной из фотографий, сопровожденной надписью «Добро пожаловать и удачи» украинец подписывает соглашение. На другой изображена футболка с его фамилией и номером 34.

Сроки и другие детали соглашения с 30-летним футболистом не приводятся. Ранее сообщалось, что ПАОК предложил зарплату в 1,5 миллиона евро за сезон.

Действующий контракт центрбека с киевлянами истекал этим летом, поэтому он перешел на правах свободного агента.

Евгений Хачериди выступал в «Динамо» с июля 2009 года, проведя за бело-синих 237 поединков (8 голов).
ForUm

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