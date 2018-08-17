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Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Днепровского управления столичной полиции, который во время конвоирования помог подозреваемому сбежать из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Резонансное преступление произошло 23 июня текущего года.

Из помещения одного из районных судов Киева совершил побег подозреваемый в мошенничестве 32-летний уроженец Республики Молдова, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в условиях Киевского СИЗО.

В течение суток правоохранители установили местонахождение беглеца и задержали его, после чего вновь поместили в следственный изолятор.

Наряду с этим, по результатам проведенных первоочередных следственных действий и анализа записей с камер видеонаблюдения удалось установить причастность к побегу сотрудника Днепровского управления ГУНП.

Выяснилось, что полицейский, в обязанности которого входило конвоирование арестантов, помог подозреваемому покинуть помещение суда и своими другими действиями способствовал его дальнейшему побегу.

Свою вину сотрудник полиции признал полностью, раскаялся в содеянном и по результатам расследования согласился на заключение соглашения о признании вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины.

Напомним, 23 июня Бурлаку сбежал во время конвоирования. Вечером того же дня был задержан сотрудник Днепровского управления полиции, способствовавший побегу. 24 июня задержали и самого Бурлаку.

Как известно, афериста задержали в мае текущего года. На его счету – около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей.
ForUm

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