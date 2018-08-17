Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чеченской Республики Российской Федерации Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов.
Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Кадыров награжден орденом Дружбы народов «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой».
По информации Радио Свобода, Кадыров имеет хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности. В конце июня Виктор Лукашенко посещал Чечню и встречался там с Кадыровым.
Белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан.
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