Мать украинского политзаключенного Владимира Балуха 9 августа посетила голодающего сына в изоляторе временного содержания в аннексированом Крыму.

Она рассказала, что Балух выглядит очень плохо. «Ничего хорошего. Худой, страшный такой. Скелет. Один скелет», — сказала мать политзаключенного, сообщает УНИАН.

Она также отметила, что Балух не рассказывает ей о своем самочувствии, чтобы не расстраивать. «Но я же вижу, что он такой страшный, что я просто в шоке. Одни кости и кожа на костях. Выглядит как старичок. Он никогда мне не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю что и болел он, и поясница болела, и нога и вообще все было плохо, а он мне говорил что все хорошо. Когда мы с ним говорили, рядом стоял полицейский, а он при нем ничего такого не скажет», - рассказала женщина.

Мать Балуха рассказала, что Владимир практически не принимает пищу, только иногда кисель из овсянки и сухари.

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку. В мае заключенный начал принимать пищу по специальной схеме во избежание принудительного кормления. Однако 22 июня Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

13 июля подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.