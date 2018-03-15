На заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма 14 марта изменен приговор украинскому активисту Владимиру Балуху.

Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, сообщает Крым.Реалии.

При этом в ходе заседания суд отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых не допросили во время судебного следствия, также в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.

Как сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма в домах Балуха и его матери и якобы нашли на крыше дома патроны и динамит. Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста.