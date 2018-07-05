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Подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Как сообщает Крым.Реалии, активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

В приговоре судья озвучила, что Балух совершил преступление в связи с «неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее совершенными преступлениями».

Напомним, 2 июля на заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда в Крыму российский прокурор запросил для Балуха 4 года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания.

В январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку. В мае заключенный начал принимать пищу по специальной схеме во избежание принудительного кормления. Однако 22 июня Балух принял решение перейти на сухую голодовку

25 июня адвокат Балуха сообщал об ухудшении здоровьяполитзаключенного. 
ForUm

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