Подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Как сообщает Крым.Реалии, активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

В приговоре судья озвучила, что Балух совершил преступление в связи с «неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее совершенными преступлениями».

Напомним, 2 июля на заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда в Крыму российский прокурор запросил для Балуха 4 года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания.

В январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку. В мае заключенный начал принимать пищу по специальной схеме во избежание принудительного кормления. Однако 22 июня Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

25 июня адвокат Балуха сообщал об ухудшении здоровьяполитзаключенного.