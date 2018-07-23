Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку, увезли из симферопольского СИЗО в Раздольное для ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом Крим.Реалии сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

«Балуха вывезли для ознакомления с материалами дела где-то четыре дня назад. Он находится в изоляторе временного содержания в Раздольном. У него есть такое право и ему дали возможность им воспользоваться. Там ему следователь приносит материалы дела, он их там читает. Сегодня (23 июля - КС) он, возможно, вернется», - сказал Чийгоз.

По его словам, в симферопольском СИЗО Балуха продолжают держать в общей камере, несмотря на состояние его здоровья, и «прекращать голодовку он все так же не намерен».

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку. В мае заключенный начал принимать пищу по специальной схеме во избежание принудительного кормления. Однако 22 июня Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

13 июля подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.