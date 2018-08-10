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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог в размере 3 млн гривен для бывшего первого заместителя председателя правления «Укргаздобычи» Алексея Тамразова, подозреваемого в попытке дачи прокурору взятки в размере 200 тыс. долларов.

Данное решение объявил председательствующий судья Вячеслав Пидпалый, передают Українськi Новини.

В случае внесения залога Тармазов обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет контроля.

Как ранее сообщал ForUm, 9 августа сотрудники Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя правления ОАО «Укргазвыдобування» Алексея Тамразова при попытке дать прокурору 200 тысяч долларов взятки.
ForUm

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