Администрация СИЗО в Симферополе не ведет документации по голодовке осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха. Об этом Крым.Реалии рассказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Она напомнила, что Балух держал полную голодовку первые двадцать дней, а потом крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил заключенного употреблять минимальный набор продуктов (овсяный кисель, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), чтобы избежать «опасных для жизни процессов».

«Владимир согласился, и как мы знаем, стал употреблять только кисель, иногда мед и максимум сухари. В какой-то момент администрация колонии узнала про кисель и решила снять его с формальной голодовки. Есть определенный режим, когда администрация ставит человека на учет голодовки, вот они и сняли его с этого учета, и считают, что голодовку он не ведет. Но Владимир продолжает свой протест, он потерял 30 кг веса. Балуха перестал посещать врач из медсанчасти при СИЗО, хотя обязан регулярно обследовать заключенных, которые объявили голодовку», – рассказала правозащитница.

Адвокат Ольга Динзе на пресс-конференции в Киеве сообщила, что украинский активист Владимир Балух, который более 80 дней голодает в крымском СИЗО, потерял 30 кг веса.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.