Правительство Великобритании собирается подать России запрос на экстрадицию двоих россиян, подозреваемых в организации химической атаки в городе Солсбери, в результате которой один человек погиб, а еще трое, включая экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, пострадали. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники в службах безопасности Великобритании, передает УНИАН.



Этот шаг Лондон сделает после месяцев тщательного расследования, которое вели сотни офицеров полиции и разведуправлений. Они подробно определили передвижение двоих подозреваемых россиян от момента въезда в Великобританию и до дня, когда они покинули страну. Королевская прокуратура, которая готовила запрос на экстрадицию, заверши работу над документом. Поэтому он готов к отправке в Москву.



Издание считает, что запрос на экстрадицию россиян усилит дипломатический конфликт между Британией и Россией. Ведь почти наверняка можно сказать, что Кремль отвергнет его. После этого, вероятно, будет очередной раунд взаимного выдворения дипломатов.



Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец был выписан из больницы 18 мая.

В городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии 4 июля были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба находились в критическом состоянии, которое связывают с воздействием неизвестного вещества.

У пары были выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года.

Одна из жертв отравления, Дон Стерджесс, скончалась в госпитале 8 июля. Пострадавший мужчина пришел в себя.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в отравлении «Новичком» в Стерджесс.