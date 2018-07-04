Полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери.

Как рассказали правоохранители, в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Допускается их возможный контакт с «неизвестным веществом», сообщает «Новое Время».

Пострадавшие были доставлены в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии.

Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества. В начатом расследовании полиции принимают участие несколько структур.

Места, которые пострадавшие могли посетить перед инцидентом, будет оцеплен в качестве мер предосторожности.

Эймсбери расположен примерно в 15 км от Солсбери.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец был выписан из больницы 18 мая.