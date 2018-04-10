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Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, предположительно, выписывают из больницы, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Юлию должны были выписать в понедельник, но источники не смогли подтвердить факт выписки.

По данным Би-би-си, Юлию Скрипаль выписали накануне и доставили в безопасное место. Отмечается, что ее отец все еще остается в больнице, но его состояние «быстро улучшается».

При этом представители больницы заявили, что новой информации по состоянию Скрипаль нет.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.
ForUm

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