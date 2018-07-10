Мужчина, попавший под действие нервнопаралитического вещества «Новичок» в Уилтшире, пришел в себя.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на больницу в Солсбери.

Как отмечается, 45-летний Чарли Роули пришел в сознание в результате «незначительного, но существенного улучшения».

Мужчина, который попал в больницу 30 июня, и в дальнейшем находится в критическом, но стабильном состоянии.

Как сообщал ForUm, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии 4 июля были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба находились в критическом состоянии, которое связывают с воздействием неизвестного вещества.

У пары были выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года

Одна из жертв отравления, Дон Стерджесс, скончалась в госпитале8 июля.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в отравлении «Новичком» в Стерджесс.